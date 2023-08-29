南アフリカ・ヨハネスブルクで開かれた第15回BRICS首脳会議（サミット）で、 アルゼンチン、エジプト、イラン、エチオピア、アラブ首長国連邦、サウジアラビアの6カ国がBRICSへ正式加盟することが決まった。新加盟国の加入により、BRICSは地政学的かつ経済的に強化され、主要7カ国（G7）を凌ぐ組織となる。... 2023年8月29日, Sputnik 日本

【図説】BRICSとG7 経済規模が大きいのはどちらか？

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南アフリカ・ヨハネスブルクで開かれた第15回BRICS首脳会議（サミット）で、 アルゼンチン、エジプト、イラン、エチオピア、アラブ首長国連邦、サウジアラビアの6カ国がBRICSへ正式加盟することが決まった。新加盟国の加入により、BRICSは地政学的かつ経済的に強化され、主要7カ国（G7）を凌ぐ組織となる。 スプートニクは今回、両組織の世界GDPに占める割合をインフォグラフィックで比較した。