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ウクライナ軍が露ブリャンスク州に砲撃 子ども1人を含む数名が死亡、負傷者5人

ウクライナ軍が露ブリャンスク州に砲撃 子ども1人を含む数名が死亡、負傷者5人

29日、ウクライナ軍がロシアのブリャンスク州クリモヴォ居住区に砲撃し、その結果、子ども1人を含む数人が死亡し、5人の民間人が負傷した。アレクサンドル・ボゴマズ州知事が自身のSNSテレグラム・チャンネルを通じて明らかにした。 2023年8月30日, Sputnik 日本

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知事によれば、死亡した中には10歳の児童が含まれている。また負傷者の中にも子どもがおり、全員に医療が施されている。砲撃により、学校の校舎、行政の建物、民家がそれぞれ数棟損壊した他、エネルギー供給に支障が生じている。ウクライナ軍は国境を接するロシアのブリャンスク、クルスク、ベルゴロドの数州に対して繰り返し攻撃を行っており、それには多連装ロケット砲、戦車、無人機が用いられている。

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