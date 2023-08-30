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【ライブ】露フィギュア・ジュニア優勝のゴルバチョワ　モスクワで失踪　同門のザギトワ、トルソワらSNSの協力呼びかけ
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230830/15-16939453.html
ウクライナ軍が露ブリャンスク州に砲撃　子ども1人を含む数名が死亡、負傷者5人
ウクライナ軍が露ブリャンスク州に砲撃　子ども1人を含む数名が死亡、負傷者5人
29日、ウクライナ軍がロシアのブリャンスク州クリモヴォ居住区に砲撃し、その結果、子ども1人を含む数人が死亡し、5人の民間人が負傷した。アレクサンドル・ボゴマズ州知事が自身のSNSテレグラム・チャンネルを通じて明らかにした。 2023年8月30日, Sputnik 日本
2023-08-30T00:11+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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知事によれば、死亡した中には10歳の児童が含まれている。また負傷者の中にも子どもがおり、全員に医療が施されている。砲撃により、学校の校舎、行政の建物、民家がそれぞれ数棟損壊した他、エネルギー供給に支障が生じている。ウクライナ軍は国境を接するロシアのブリャンスク、クルスク、ベルゴロドの数州に対して繰り返し攻撃を行っており、それには多連装ロケット砲、戦車、無人機が用いられている。
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ウクライナ, ロシア, 災害・事故・事件
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ウクライナ軍が露ブリャンスク州に砲撃　子ども1人を含む数名が死亡、負傷者5人

2023年8月30日, 00:11
© 写真 : Eyewitness ウクライナ軍が露ブリャンスク州に砲撃
ウクライナ軍が露ブリャンスク州に砲撃 - Sputnik 日本, 1920, 30.08.2023
© 写真 : Eyewitness
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29日、ウクライナ軍がロシアのブリャンスク州クリモヴォ居住区に砲撃し、その結果、子ども1人を含む数人が死亡し、5人の民間人が負傷した。アレクサンドル・ボゴマズ州知事が自身のSNSテレグラム・チャンネルを通じて明らかにした。
知事によれば、死亡した中には10歳の児童が含まれている。また負傷者の中にも子どもがおり、全員に医療が施されている。
砲撃により、学校の校舎、行政の建物、民家がそれぞれ数棟損壊した他、エネルギー供給に支障が生じている。
ウクライナ軍は国境を接するロシアのブリャンスククルスクベルゴロドの数州に対して繰り返し攻撃を行っており、それには多連装ロケット砲、戦車、無人機が用いられている。
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