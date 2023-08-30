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行方不明のフィギュア選手、アリーナ・ゴルバチョワが無事発見
行方不明のフィギュア選手、アリーナ・ゴルバチョワが無事発見
モスクワで行方不明になっていたフィギュアスケート選手のアリーナ・ゴルバチョワさんはショッピングセンター内の映画館で無事発見された。モスクワ市検察が発表した。 2023年8月30日, Sputnik 日本
2023-08-30T03:18+0900
2023-08-30T06:27+0900
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検察が現段階の情報として発表したところによれば、ゴルバチョワさんに対しては不法行為は一切行われていない。捜査委員会によれば、ゴルバチョワさんは行方不明になっていた状況を説明するためにこれから同委員会モスクワ支部に連行される。
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行方不明のフィギュア選手、アリーナ・ゴルバチョワが無事発見

2023年8月30日, 03:18 (更新: 2023年8月30日, 06:27)
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アリーナ・ゴルバチョワ - Sputnik 日本, 1920, 30.08.2023
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モスクワで行方不明になっていたフィギュアスケート選手のアリーナ・ゴルバチョワさんはショッピングセンター内の映画館で無事発見された。モスクワ市検察が発表した。
検察が現段階の情報として発表したところによれば、ゴルバチョワさんに対しては不法行為は一切行われていない。
捜査委員会によれば、ゴルバチョワさんは行方不明になっていた状況を説明するためにこれから同委員会モスクワ支部に連行される。
ゴルバチョワ選手 - Sputnik 日本, 1920, 29.08.2023
【ライブ】露フィギュア・ジュニア優勝のゴルバチョワ　モスクワで失踪　同門のザギトワ、トルソワらSNSの協力呼びかけ
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