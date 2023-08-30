https://sputniknews.jp/20230830/16941014.html
行方不明のフィギュア選手、アリーナ・ゴルバチョワが無事発見
行方不明のフィギュア選手、アリーナ・ゴルバチョワが無事発見
モスクワで行方不明になっていたフィギュアスケート選手のアリーナ・ゴルバチョワさんはショッピングセンター内の映画館で無事発見された。モスクワ市検察が発表した。 2023年8月30日, Sputnik 日本
2023-08-30T03:18+0900
2023-08-30T03:18+0900
2023-08-30T06:27+0900
ロシア
事故
フィギュアスケート
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/08/1e/16942720_0:95:2047:1246_1920x0_80_0_0_acab3e2a54536de2af1f74645b7c08bb.jpg
検察が現段階の情報として発表したところによれば、ゴルバチョワさんに対しては不法行為は一切行われていない。捜査委員会によれば、ゴルバチョワさんは行方不明になっていた状況を説明するためにこれから同委員会モスクワ支部に連行される。
https://sputniknews.jp/20230829/16936474.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/08/1e/16942720_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_8b946b26293569fcccab24a486a8200e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, 事故, フィギュアスケート
行方不明のフィギュア選手、アリーナ・ゴルバチョワが無事発見
2023年8月30日, 03:18 (更新: 2023年8月30日, 06:27) サイン
モスクワで行方不明になっていたフィギュアスケート選手のアリーナ・ゴルバチョワさんはショッピングセンター内の映画館で無事発見された。モスクワ市検察が発表した。
検察が現段階の情報として発表したところによれば、ゴルバチョワさんに対しては不法行為は一切行われていない。
捜査委員会によれば、ゴルバチョワさんは行方不明になっていた状況を説明するためにこれから同委員会モスクワ支部に連行される。