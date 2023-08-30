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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20230830/16944722.html
アルチョモフスク　最前線の街からの報告
アルチョモフスク　最前線の街からの報告
今年5月20日解放された露ドネツク人民共和国のアルチョモフスク周辺では、ウクライナ軍による攻勢を防ぐためにロシア軍部隊が防衛任務についている。スプートニク特派員が最前線の街からレポートする。 2023年8月30日, Sputnik 日本
2023-08-30T19:30+0900
2023-08-30T19:29+0900
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシア
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現在、アルチョモフスク市は完全にロシア軍の統制下にあるが、郊外ではウクライナ軍との睨み合いが続いている。空挺兵の1人は、ロシア軍はより有利な地点に陣地を置いているため、ウクライナ軍が攻めるのは困難だと語る。関連ニュース
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アルチェモフスク、最前線からのルポ
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アルチョモフスク　最前線の街からの報告

2023年8月30日, 19:30
© Sputnik / Evgeny Biyatov / メディアバンクへ移行市街戦が行われていた頃のアルチョモフスク
市街戦が行われていた頃のアルチョモフスク - Sputnik 日本, 1920, 30.08.2023
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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今年5月20日解放された露ドネツク人民共和国のアルチョモフスク周辺では、ウクライナ軍による攻勢を防ぐためにロシア軍部隊が防衛任務についている。スプートニク特派員が最前線の街からレポートする。
現在、アルチョモフスク市は完全にロシア軍の統制下にあるが、郊外ではウクライナ軍との睨み合いが続いている。空挺兵の1人は、ロシア軍はより有利な地点に陣地を置いているため、ウクライナ軍が攻めるのは困難だと語る。
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