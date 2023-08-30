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アルチョモフスク 最前線の街からの報告

アルチョモフスク 最前線の街からの報告

今年5月20日解放された露ドネツク人民共和国のアルチョモフスク周辺では、ウクライナ軍による攻勢を防ぐためにロシア軍部隊が防衛任務についている。スプートニク特派員が最前線の街からレポートする。 2023年8月30日, Sputnik 日本

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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦

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現在、アルチョモフスク市は完全にロシア軍の統制下にあるが、郊外ではウクライナ軍との睨み合いが続いている。空挺兵の1人は、ロシア軍はより有利な地点に陣地を置いているため、ウクライナ軍が攻めるのは困難だと語る。関連ニュース

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