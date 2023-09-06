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【図説】日本、月探査機打ち上げへ 「ムーンスナイパー」ミッションについて分かっていること
【図説】日本、月探査機打ち上げへ 「ムーンスナイパー」ミッションについて分かっていること
宇宙航空研究開発機構（JAXA）の小型月着陸実証機「SLIM」を搭載したロケット「H2A」があす7日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる。キャッチコピーは「ムーンスナイパー」。世界初となる誤差100メートル以内のピンポイント着陸の実現と、装置の軽量化や月の起源の探求を目的としている。 2023年9月6日, Sputnik 日本
2023-09-06T20:15+0900
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「ムーンスナイパー」ミッションについて現在分かっていることについて、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。関連ニュース
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【図説】日本、月探査機打ち上げへ 「ムーンスナイパー」ミッションについて分かっていること
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宇宙航空研究開発機構（JAXA）の小型月着陸実証機「SLIM」を搭載したロケット「H2A」があす7日午前、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられる。キャッチコピーは「ムーンスナイパー」。世界初となる誤差100メートル以内のピンポイント着陸の実現と、装置の軽量化や月の起源の探求を目的としている。
「ムーンスナイパー」ミッションについて現在分かっていることについて、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。