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米国防総省、大陸間弾道ミサイル「ミニットマン3」の発射実験を実施
米国防総省、大陸間弾道ミサイル「ミニットマン3」の発射実験を実施
米国は6日、大陸間弾道ミサイル（ICBM）「ミニットマン3」の発射実験を行った。発射実験は、核抑止力の有効性を確認するものだという。米カリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙軍基地が発表した。 2023年9月6日, Sputnik 日本
2023-09-06T19:27+0900
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2023-09-06T19:39+0900
米国
米国防総省・ペンタゴン
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ICBM「ミニットマン3」は、米陸軍で1970年に配備された。同ミサイルの最大射程距離は1万3000キロ。公表されている情報によると、399基が配備されており、281基が予備用に保管されている。「ミニットマン3」は、米国の戦略的抑止力の基幹となるミサイル。
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米国防総省、大陸間弾道ミサイル「ミニットマン3」の発射実験を実施
2023年9月6日, 19:27 (更新: 2023年9月6日, 19:39) サイン
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米国は6日、大陸間弾道ミサイル（ICBM）「ミニットマン3」の発射実験を行った。発射実験は、核抑止力の有効性を確認するものだという。米カリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙軍基地が発表した。
ICBM「ミニットマン3」は、米陸軍で1970年に配備された。同ミサイルの最大射程距離は1万3000キロ。公表されている情報によると、399基が配備されており、281基が予備用に保管されている。「ミニットマン3」は、米国の戦略的抑止力の基幹となるミサイル。