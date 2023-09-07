https://sputniknews.jp/20230907/17016419.html
ASEAN・東アジアサミット ジャカルタで開催
ASEAN・東アジアサミット ジャカルタで開催
... 2023年9月7日, Sputnik 日本
2023-09-07T19:28+0900
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ASEAN・東アジアサミット ジャカルタで開催
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インドネシアの首都ジャカルタでは現在、第43回東南アジア諸国連合（ASEAN）サミットが開かれている。またサミット最終日となる7日、ASEAN加盟国に露、米、日、中などを加えた東アジアサミット（EAS）も開かれ、ロシアのラブロフ外相や米国のハリス副大統領、日本の岸田首相らが出席した。各サミットの様子を、スプートニクがお伝えする。
© AP Photo / Mast Irham
第43回ASEANサミットのガラディナーで、日本の岸田文雄首相と裕子夫人を出迎えるインドネシアのジョコ・ウィドド（右2人目）とイリアナ夫人（右）（インドネシア・ジャカルタ、6日）
第43回ASEANサミットのガラディナーで、日本の岸田文雄首相と裕子夫人を出迎えるインドネシアのジョコ・ウィドド（右2人目）とイリアナ夫人（右）（インドネシア・ジャカルタ、6日）
© AP Photo / Adek Berry
「ASEANインド太平洋フォーラム（AIPF）」で首脳会談を行うカナダのジャスティン・トルドー首相をスマートフォンで撮影する人々（インドネシア・ジャカルタ、6日）
「ASEANインド太平洋フォーラム（AIPF）」で首脳会談を行うカナダのジャスティン・トルドー首相をスマートフォンで撮影する人々（インドネシア・ジャカルタ、6日）
© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / メディアバンクへ移行
第18回東アジアサミットで会談するロシアのセルゲイ・ラブロフ外相と環インド洋連合（IORA）のサルマン・アル・ファリージ事務局長（インドネシア・ジャカルタ、6日）
第18回東アジアサミットで会談するロシアのセルゲイ・ラブロフ外相と環インド洋連合（IORA）のサルマン・アル・ファリージ事務局長（インドネシア・ジャカルタ、6日）
© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba
第43回ASEANサミットのガラディナーで、ライブストリーミングに合わせて踊るメディアセンターの報道陣（インドネシア・ジャカルタ、6日）
第43回ASEANサミットのガラディナーで、ライブストリーミングに合わせて踊るメディアセンターの報道陣（インドネシア・ジャカルタ、6日）
© AP Photo / Yasuyoshi Chiba
第43回ASEANサミットで握手を交わすナレンドラ・モディ首相（左2人目）とマレーシアのアンワル・イブラヒム首相（右）（インドネシア・ジャカルタ、6日）
第43回ASEANサミットで握手を交わすナレンドラ・モディ首相（左2人目）とマレーシアのアンワル・イブラヒム首相（右）（インドネシア・ジャカルタ、6日）
© AP Photo / Adi Weda/Pool
第43回ASEANサミットに出席する首脳陣と代表団（インドネシア・ジャカルタ、6日）
第43回ASEANサミットに出席する首脳陣と代表団（インドネシア・ジャカルタ、6日）
© AP Photo / Mast Irham/Pool
第43回ASEANサミットのガラ・ディナーに到着したカンボジアのフン・マネット首相とピッチ・チャンモニー夫人（インドネシア・ジャカルタ、6日）
第43回ASEANサミットのガラ・ディナーに到着したカンボジアのフン・マネット首相とピッチ・チャンモニー夫人（インドネシア・ジャカルタ、6日）
© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba/ Pool
第43回ASEANサミットに出席する米国のカマラ・ハリス副大統領（インドネシア・ジャカルタ、7日）
第43回ASEANサミットに出席する米国のカマラ・ハリス副大統領（インドネシア・ジャカルタ、7日）
© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / メディアバンクへ移行
第18回東アジアサミットのガラ・ディナーに出席したロシアのセルゲイ・ラブロフ外相（インドネシア・ジャカルタ、6日）
第18回東アジアサミットのガラ・ディナーに出席したロシアのセルゲイ・ラブロフ外相（インドネシア・ジャカルタ、6日）
© AP Photo / Adek Berry/Pool
第43回ASEANサミットで記念撮影後、ステージから去る首脳陣（インドネシア・ジャカルタ、7日）
第43回ASEANサミットで記念撮影後、ステージから去る首脳陣（インドネシア・ジャカルタ、7日）