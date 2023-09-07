ASEAN・東アジアサミット ジャカルタで開催

サイン

インドネシアの首都ジャカルタでは現在、第43回東南アジア諸国連合（ASEAN）サミットが開かれている。またサミット最終日となる7日、ASEAN加盟国に露、米、日、中などを加えた東アジアサミット（EAS）も開かれ、ロシアのラブロフ外相や米国のハリス副大統領、日本の岸田首相らが出席した。各サミットの様子を、スプートニクがお伝えする。