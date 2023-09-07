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ロシアの純国産旅客機「SJ-100」 性能と特長
ロシアの純国産旅客機「SJ-100」 性能と特長
ロシアではこのほど、短距離旅客機「スホーイ・スーパージェット100（SSJ-100）」の部品を完全国産化した後継機「スーパージェット100（SJ-100）」の初飛行が行われた。型式証明の取得は今年中を予定している。SJ-100の性能や特長を、スプートニクが動画でまとめた。 2023年9月7日, Sputnik 日本
2023-09-07T21:40+0900
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前身機のSSJ-100では部品の70％を輸入に頼っていたが、SJ-100は100％国産を達成。新型エンジン「PD-8」を搭載し、フライバイワイヤ（電気信号による操舵方式）が採用されている。初飛行では高度3000メートルの地点を54分間、時速343キロで飛行した。SJ-100の製造が決定したのは2019年。年内に型式証明を取得後、2024年に量産が開始される予定。関連ニュースロシア国産旅客機、輸入代替型が初飛行
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ロシアではこのほど、短距離旅客機「スホーイ・スーパージェット100（SSJ-100）」の部品を完全国産化した後継機「スーパージェット100（SJ-100）」の初飛行が行われた。型式証明の取得は今年中を予定している。SJ-100の性能や特長を、スプートニクが動画でまとめた。
前身機のSSJ-100では部品の70％を輸入に頼っていたが、SJ-100は100％国産を達成。新型エンジン「PD-8」を搭載し、フライバイワイヤ（電気信号による操舵方式）が採用されている。
初飛行では高度3000メートルの地点を54分間、時速343キロで飛行した。
SJ-100の製造が決定したのは2019年。年内に型式証明を取得後、2024年に量産が開始される予定。