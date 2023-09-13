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第2次岸田再改造内閣が発足へ 外相に上川氏、露経済担当は西村氏

第2次岸田再改造内閣が発足へ 外相に上川氏、露経済担当は西村氏

第2次岸田再改造内閣が13日午後に発足する。これに先立ち松野博一官房長官は記者会見を行い、新たな閣僚名簿を発表した。このあと、皇居で認証式に臨む。また、岸田首相は午後7時ごろから会見を行う。 2023年9月13日, Sputnik 日本

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今回、初入閣となったのは11人。女性の入閣は5人で、過去最多タイとなった。外務大臣には元法相の上川陽子氏、防衛大臣には元国家安全保障担当首相補佐官の木原稔氏が起用された。また、ロシア経済分野協力担当大臣は経済産業大臣に留任した西村康稔氏が引き続き兼務する。19人の閣僚名簿は以下の通り。

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