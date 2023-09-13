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北朝鮮はロシアの全決定を支持する＝金正恩氏
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第2次岸田再改造内閣が発足へ　外相に上川氏、露経済担当は西村氏
第2次岸田再改造内閣が発足へ　外相に上川氏、露経済担当は西村氏
第2次岸田再改造内閣が13日午後に発足する。これに先立ち松野博一官房長官は記者会見を行い、新たな閣僚名簿を発表した。このあと、皇居で認証式に臨む。また、岸田首相は午後7時ごろから会見を行う。 2023年9月13日, Sputnik 日本
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今回、初入閣となったのは11人。女性の入閣は5人で、過去最多タイとなった。外務大臣には元法相の上川陽子氏、防衛大臣には元国家安全保障担当首相補佐官の木原稔氏が起用された。また、ロシア経済分野協力担当大臣は経済産業大臣に留任した西村康稔氏が引き続き兼務する。19人の閣僚名簿は以下の通り。
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第2次岸田再改造内閣が発足へ　外相に上川氏、露経済担当は西村氏

2023年9月13日, 14:44
© AP Photo / Rodrigo Reyes MarinПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - Sputnik 日本, 1920, 13.09.2023
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第2次岸田再改造内閣が13日午後に発足する。これに先立ち松野博一官房長官は記者会見を行い、新たな閣僚名簿を発表した。このあと、皇居で認証式に臨む。また、岸田首相は午後7時ごろから会見を行う。
今回、初入閣となったのは11人。女性の入閣は5人で、過去最多タイとなった。外務大臣には元法相の上川陽子氏、防衛大臣には元国家安全保障担当首相補佐官の木原稔氏が起用された。また、ロシア経済分野協力担当大臣は経済産業大臣に留任した西村康稔氏が引き続き兼務する。
19人の閣僚名簿は以下の通り。
総務大臣　鈴木淳司氏
法務大臣　小泉龍司氏
外務大臣　上川陽子氏
財務大臣　鈴木俊一氏（留任）
文部科学大臣　盛山正仁氏
厚生労働大臣　武見敬三氏
農林水産大臣　宮下一郎氏
経済産業大臣　西村康稔氏
国土交通大臣　斉藤鉄夫氏（留任・公明党）
環境大臣　伊藤信太郎氏
防衛大臣　木原稔氏
官房長官　松野博一氏（留任）
デジタル大臣　河野太郎氏（留任）
復興大臣　土屋品子氏
国家公安委員長　松村祥史氏
こども政策担当大臣　加藤鮎子氏
経済再生担当大臣　新藤義孝氏
経済安全保障担当大臣　高市早苗氏（留任）
地方創生担当大臣　自見英子氏
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