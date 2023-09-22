今週の最もおもしろい写真セレクション

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ダックスフントの祭典で、表彰台に立上がるダックスフント（ロシア・サンクトペテルブルク、16日）
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ダックスフントの祭典で、表彰台に立上がるダックスフント（ロシア・サンクトペテルブルク、16日）
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レセプションに出席するためメトロポリタン美術館に到着したバイデン大統領夫妻（米ニューヨーク、19日）
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© AP Photo / Susan Walsh
レセプションに出席するためメトロポリタン美術館に到着したバイデン大統領夫妻（米ニューヨーク、19日）
© AFP 2023 / Nicolas Tucat
ラグビーワールドカップのイングランド対日本戦を前にポーズをとる日本人サポーター（フランス・ニース、17日）
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© AFP 2023 / Nicolas Tucat
ラグビーワールドカップのイングランド対日本戦を前にポーズをとる日本人サポーター（フランス・ニース、17日）
© AFP 2023 / Javier Torres
陸軍記念日を祝う軍事パレードで、リュックサックに入れられて登場した警察犬（チリ・サンティアゴ、19日）
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© AFP 2023 / Javier Torres
陸軍記念日を祝う軍事パレードで、リュックサックに入れられて登場した警察犬（チリ・サンティアゴ、19日）
© AFP 2023 / Francois Nascimbeni
「世界人形劇フェスティバル」で、マリオネットを眺める来場者（フランス・シャルルヴィル＝メジエール、16日）
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© AFP 2023 / Francois Nascimbeni
「世界人形劇フェスティバル」で、マリオネットを眺める来場者（フランス・シャルルヴィル＝メジエール、16日）
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ダックスフントの祭典で、ダックスフントと一緒にバレエ「白鳥の湖」のダンスを踊る男女（ロシア・サンクトペテルブルク、16日）
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ダックスフントの祭典で、ダックスフントと一緒にバレエ「白鳥の湖」のダンスを踊る男女（ロシア・サンクトペテルブルク、16日）
© AFP 2023 / Christof Stache
ビールの祭典「オクトーバーフェスト」の会場内でジョッキを運ぶ女性（ドイツ・ミュンヘン、16日）
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© AFP 2023 / Christof Stache
ビールの祭典「オクトーバーフェスト」の会場内でジョッキを運ぶ女性（ドイツ・ミュンヘン、16日）