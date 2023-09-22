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今週の最もおもしろい写真セレクション
今週の最もおもしろい写真セレクション
フォトジャーナリストのカメラは、おもしろい瞬間または恰好が悪い瞬間を捉えることがよくある。スプートニクが選び抜かれたおもしろい写真をご紹介する。 2023年9月22日, Sputnik 日本
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今週の最もおもしろい写真セレクション

2023年9月22日, 23:23
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フォトジャーナリストのカメラは、おもしろい瞬間または恰好が悪い瞬間を捉えることがよくある。スプートニクが選び抜かれたおもしろい写真をご紹介する。
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

ダックスフントの祭典で、表彰台に立上がるダックスフント（ロシア・サンクトペテルブルク、16日）

ダックスフントの祭典で、表彰台に立上がるダックスフント（ロシア・サンクトペテルブルク、16日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

ダックスフントの祭典で、表彰台に立上がるダックスフント（ロシア・サンクトペテルブルク、16日）

© AP Photo / Susan Walsh

レセプションに出席するためメトロポリタン美術館に到着したバイデン大統領夫妻（米ニューヨーク、19日）

レセプションに出席するためメトロポリタン美術館に到着したバイデン大統領夫妻（米ニューヨーク、19日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Susan Walsh

レセプションに出席するためメトロポリタン美術館に到着したバイデン大統領夫妻（米ニューヨーク、19日）

© AFP 2023 / Nicolas Tucat

ラグビーワールドカップのイングランド対日本戦を前にポーズをとる日本人サポーター（フランス・ニース、17日）

ラグビーワールドカップのイングランド対日本戦を前にポーズをとる日本人サポーター（フランス・ニース、17日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Nicolas Tucat

ラグビーワールドカップのイングランド対日本戦を前にポーズをとる日本人サポーター（フランス・ニース、17日）

© AFP 2023 / Javier Torres

陸軍記念日を祝う軍事パレードで、リュックサックに入れられて登場した警察犬（チリ・サンティアゴ、19日）

陸軍記念日を祝う軍事パレードで、リュックサックに入れられて登場した警察犬（チリ・サンティアゴ、19日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Javier Torres

陸軍記念日を祝う軍事パレードで、リュックサックに入れられて登場した警察犬（チリ・サンティアゴ、19日）

© AFP 2023 / Francois Nascimbeni

「世界人形劇フェスティバル」で、マリオネットを眺める来場者（フランス・シャルルヴィル＝メジエール、16日）

「世界人形劇フェスティバル」で、マリオネットを眺める来場者（フランス・シャルルヴィル＝メジエール、16日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Francois Nascimbeni

「世界人形劇フェスティバル」で、マリオネットを眺める来場者（フランス・シャルルヴィル＝メジエール、16日）

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

ダックスフントの祭典で、ダックスフントと一緒にバレエ「白鳥の湖」のダンスを踊る男女（ロシア・サンクトペテルブルク、16日）

ダックスフントの祭典で、ダックスフントと一緒にバレエ「白鳥の湖」のダンスを踊る男女（ロシア・サンクトペテルブルク、16日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

ダックスフントの祭典で、ダックスフントと一緒にバレエ「白鳥の湖」のダンスを踊る男女（ロシア・サンクトペテルブルク、16日）

© AFP 2023 / Christof Stache

ビールの祭典「オクトーバーフェスト」の会場内でジョッキを運ぶ女性（ドイツ・ミュンヘン、16日）

ビールの祭典「オクトーバーフェスト」の会場内でジョッキを運ぶ女性（ドイツ・ミュンヘン、16日） - Sputnik 日本
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© AFP 2023 / Christof Stache

ビールの祭典「オクトーバーフェスト」の会場内でジョッキを運ぶ女性（ドイツ・ミュンヘン、16日）

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