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ロシアのラブロフ外相　国連総会で演説
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【ライブ】国連総会　ラブロフ外相の一般討論演説
【ライブ】国連総会　ラブロフ外相の一般討論演説
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は23日、国連総会の一般討論に臨んだ。 2023年9月24日, Sputnik 日本
2023-09-24T01:03+0900
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米ニューヨークで19日、第78回国連総会の一般討論演説が始まった。各国の首脳や外相、国際機関の代表者たちが出席し、平和、安全、持続可能な開発を促進する地球規模の課題に対処するための選択肢を模索している。ロシア代表団を率いているのはラヴロフ外相。
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【ライブ】国連総会　ラブロフ外相の一般討論演説

2023年9月24日, 01:03
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は23日、国連総会の一般討論に臨んだ。
米ニューヨークで19日、第78回国連総会の一般討論演説が始まった。各国の首脳や外相、国際機関の代表者たちが出席し、平和、安全、持続可能な開発を促進する地球規模の課題に対処するための選択肢を模索している。ロシア代表団を率いているのはラヴロフ外相。
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