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韓国・ソウルで軍事パレード 市街地で10年ぶり

韓国・ソウルで軍事パレード 市街地で10年ぶり

韓国の首都ソウルの中心部では26日、韓国軍創設75周年を記念する軍事パレードが行われた。市街地でパレードが行われるのは10年ぶりで、尹錫悦大統領も歴代大統領として初めて出席。主力戦車や軍装備やミサイルなども登場した。 2023年9月26日, Sputnik 日本

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パレードには韓国軍の兵士約4000人が参加。また、米韓同盟70年を記念して在韓米軍が初めて参加したという。聯合ニュースによると、尹大統領は記念式典での演説でミサイル開発を進める北朝鮮について言及。「核を使用する場合、韓米同盟の圧倒的な対応を通じ政権を終わらせる」と警告した。また、米韓同盟や日米韓の安全保障協力の重要性についても強調した。

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