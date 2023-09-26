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韓国・ソウルで軍事パレード 市街地で10年ぶり
韓国・ソウルで軍事パレード 市街地で10年ぶり
韓国の首都ソウルの中心部では26日、韓国軍創設75周年を記念する軍事パレードが行われた。市街地でパレードが行われるのは10年ぶりで、尹錫悦大統領も歴代大統領として初めて出席。主力戦車や軍装備やミサイルなども登場した。 2023年9月26日, Sputnik 日本
2023-09-26T21:06+0900
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パレードには韓国軍の兵士約4000人が参加。また、米韓同盟70年を記念して在韓米軍が初めて参加したという。聯合ニュースによると、尹大統領は記念式典での演説でミサイル開発を進める北朝鮮について言及。「核を使用する場合、韓米同盟の圧倒的な対応を通じ政権を終わらせる」と警告した。また、米韓同盟や日米韓の安全保障協力の重要性についても強調した。
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韓国・ソウルで軍事パレード 市街地で10年ぶり
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韓国の首都ソウルの中心部では26日、韓国軍創設75周年を記念する軍事パレードが行われた。市街地でパレードが行われるのは10年ぶりで、尹錫悦大統領も歴代大統領として初めて出席。主力戦車や軍装備やミサイルなども登場した。
パレードには韓国軍の兵士約4000人が参加。また、米韓同盟70年を記念して在韓米軍が初めて参加したという。
聯合ニュースによると、尹大統領は記念式典での演説でミサイル開発を進める北朝鮮について言及。「核を使用する場合、韓米同盟の圧倒的な対応を通じ政権を終わらせる」と警告した
。また、米韓同盟や日米韓の安全保障協力の重要性についても強調した。
© AFP 2023 / Anthony Wallace
韓国軍創設75年を記念する軍事パレードに参加する兵士ら（韓国・ソウル、26日）
韓国軍創設75年を記念する軍事パレードに参加する兵士ら（韓国・ソウル、26日）
© AFP 2023 / Anthony Wallace
軍事パレードに登場した韓国軍の主力戦車「K1A2」（韓国・ソウル、26日）
軍事パレードに登場した韓国軍の主力戦車「K1A2」（韓国・ソウル、26日）
© AFP 2023 / Anthony Wallace
韓国軍創設75年を記念する軍事パレードに参加する学生軍事教育団の団員ら（韓国・ソウル、26日）
韓国軍創設75年を記念する軍事パレードに参加する学生軍事教育団の団員ら（韓国・ソウル、26日）
© AP Photo / Ahn Young-joon
軍事パレードに登場した韓国軍の装甲車（韓国・ソウル、26日）
軍事パレードに登場した韓国軍の装甲車（韓国・ソウル、26日）
© AFP 2023 / Anthony Wallace
軍事パレード前に準備運動をする海兵隊員ら（韓国・ソウル、26日）
軍事パレード前に準備運動をする海兵隊員ら（韓国・ソウル、26日）
© AFP 2023 / Anthony Wallace
軍事パレードに登場した韓国軍の主力戦車「K2」（韓国・ソウル、26日）
軍事パレードに登場した韓国軍の主力戦車「K2」（韓国・ソウル、26日）
© AFP 2023 / Anthony Wallace
韓国軍創設75年を記念する軍事パレードで行進する陸軍士官学校の生徒ら（韓国・ソウル、26日）
韓国軍創設75年を記念する軍事パレードで行進する陸軍士官学校の生徒ら（韓国・ソウル、26日）
© AP Photo / Ahn Young-joon
軍事パレードに登場した韓国軍の装甲車（韓国・ソウル、26日）
軍事パレードに登場した韓国軍の装甲車（韓国・ソウル、26日）
© AFP 2023 / Anthony Wallace
韓国軍創設75年を記念する軍事パレードでバイクで走行する軍事警察（韓国・ソウル、26日）
韓国軍創設75年を記念する軍事パレードでバイクで走行する軍事警察（韓国・ソウル、26日）
© AFP 2023 / Anthony Wallace
雨の中軍事パレードの開始を待機するマーチングバンドのメンバー（韓国・ソウル、26日）
雨の中軍事パレードの開始を待機するマーチングバンドのメンバー（韓国・ソウル、26日）