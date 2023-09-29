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【図説】歴代米国大統領 弾劾された理由とその結末
【図説】歴代米国大統領 弾劾された理由とその結末
米議会下院では28日、現職のジョー・バイデン大統領に対する弾劾裁判に向けた初めての公聴会が開かれた。共和党は、バイデン氏が副大統領在任中、息子のハンター氏のビジネス取引から不当に利益を得たかどうかを調査。一方、民主党は「不正の証拠は一切見つかっていない」と指摘している。スプートニクでは今回、... 2023年9月29日, Sputnik 日本
2023-09-29T20:58+0900
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【図説】歴代米国大統領 弾劾された理由とその結末
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米議会下院では28日、現職のジョー・バイデン大統領に対する弾劾裁判に向けた初めての公聴会が開かれた。共和党は、バイデン氏が副大統領在任中、息子のハンター氏のビジネス取引から不当に利益を得たかどうかを調査。一方、民主党は「不正の証拠は一切見つかっていない」と指摘している。スプートニクでは今回、 弾劾裁判にかけられた同国の歴代大統領とその理由、結末についてインフォグラフィックでまとめた。