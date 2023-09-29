日本
https://sputniknews.jp/20230929/17251306.html
【図説】歴代米国大統領　弾劾された理由とその結末
【図説】歴代米国大統領　弾劾された理由とその結末
米議会下院では28日、現職のジョー・バイデン大統領に対する弾劾裁判に向けた初めての公聴会が開かれた。共和党は、バイデン氏が副大統領在任中、息子のハンター氏のビジネス取引から不当に利益を得たかどうかを調査。一方、民主党は「不正の証拠は一切見つかっていない」と指摘している。スプートニクでは今回、... 2023年9月29日, Sputnik 日本
2023-09-29T20:58+0900
2023-09-29T20:54+0900
インフォグラフィック
米国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/09/1d/17250685_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_09ddd3b85d5a43afd728b477b9df67b7.png
関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/09/1d/17250685_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_392779472a14780ce1f504e743fdc2a4.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
インフォグラフィック, 米国, инфографика
インフォグラフィック, 米国, инфографика

【図説】歴代米国大統領　弾劾された理由とその結末

2023年9月29日, 20:58
サインTwitter
米議会下院では28日、現職のジョー・バイデン大統領に対する弾劾裁判に向けた初めての公聴会が開かれた。共和党は、バイデン氏が副大統領在任中、息子のハンター氏のビジネス取引から不当に利益を得たかどうかを調査。一方、民主党は「不正の証拠は一切見つかっていない」と指摘している。スプートニクでは今回、 弾劾裁判にかけられた同国の歴代大統領とその理由、結末についてインフォグラフィックでまとめた。
歴代米国大統領　弾劾された理由とその結末 - Sputnik 日本
歴代米国大統領　弾劾された理由とその結末 - Sputnik 日本
関連ニュース
NY裁判所「トランプ氏に法的責任」　詐欺疑いの民事訴訟で
米下院委員会がバイデン大統領の弾劾調査を開始 ＝マッカーシー下院議長
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала