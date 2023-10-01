ウクライナ政治家、西側の乗っ取り作戦を考案

「やがて特定の政治団体が登場し、我々はウクライナ人の利益を守る、と言うだろうし、そのリストにはウクライナ人も加わるだろう。こんな簡単な話はない。我々のロビイスト、パートナー、政治的同盟者が現れる。そして我々の戦略はさらに重要になる」