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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20231005/17313659.html
ウクライナへの兵器供与に反対する米ワシントンの抗議活動で逮捕者続出、下院議員も参加
ウクライナへの兵器供与に反対する米ワシントンの抗議活動で逮捕者続出、下院議員も参加
... 2023年10月5日, Sputnik 日本
2023-10-05T09:35+0900
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テイラー・グリーン下院議員はウクライナ支援に反対する集会を開催していた米国の反戦運動「コードピンク」の活動家らとワシントンで会談した。団体の代表者らは4日、議会議事堂周辺に集まり、ウクライナ支援に反対するイベントを開催した。スプートニク通信の特派員によると、警察はバーニー・サンダース米上院議員の事務所入り口に集まった少なくとも11人を逮捕したという。グリーン議員はSNSのX（旧ツイッター）に、活動家らと会ったと書き込み、写真を添付した。議員は多くの点で意見が異なるにもかかわらず、ウクライナでの戦闘を「議会が煽るのをやめるべき」という点では一致したと指摘した。投稿の中で「平和と言論の自由は党派的な問題であってはいけない」と記し、 「ウクライナにおける軍事行動は終わらせなければならない」と強調した。関連ニュース
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ウクライナ, ウクライナ危機
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ウクライナへの兵器供与に反対する米ワシントンの抗議活動で逮捕者続出、下院議員も参加

2023年10月5日, 09:35
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне - Sputnik 日本, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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米連邦議会議事堂周辺では4日、ウクライナ支援に反対する抗議活動が行われた。参加者らはウクライナへの資金提供停止に加え、和平交渉の開始を要求した。マージョリー・テイラー・グリーン米下院議員は抗議団体メンバーらと会談し、軍事支援停止を同じく呼び掛けた。警察はこの抗議活動で少なくとも11人を逮捕した。スプートニク通信の特派員が伝えた。
テイラー・グリーン下院議員はウクライナ支援に反対する集会を開催していた米国の反戦運動「コードピンク」の活動家らとワシントンで会談した。団体の代表者らは4日、議会議事堂周辺に集まり、ウクライナ支援に反対するイベントを開催した。スプートニク通信の特派員によると、警察はバーニー・サンダース米上院議員の事務所入り口に集まった少なくとも11人を逮捕したという。
グリーン議員はSNSのX（旧ツイッター）に、活動家らと会ったと書き込み、写真を添付した。議員は多くの点で意見が異なるにもかかわらず、ウクライナでの戦闘を「議会が煽るのをやめるべき」という点では一致したと指摘した。
投稿の中で「平和と言論の自由は党派的な問題であってはいけない」と記し、 「ウクライナにおける軍事行動は終わらせなければならない」と強調した。
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