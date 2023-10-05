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ウクライナへの兵器供与に反対する米ワシントンの抗議活動で逮捕者続出、下院議員も参加

ウクライナへの兵器供与に反対する米ワシントンの抗議活動で逮捕者続出、下院議員も参加

... 2023年10月5日, Sputnik 日本

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ウクライナでの露特別軍事作戦

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テイラー・グリーン下院議員はウクライナ支援に反対する集会を開催していた米国の反戦運動「コードピンク」の活動家らとワシントンで会談した。団体の代表者らは4日、議会議事堂周辺に集まり、ウクライナ支援に反対するイベントを開催した。スプートニク通信の特派員によると、警察はバーニー・サンダース米上院議員の事務所入り口に集まった少なくとも11人を逮捕したという。グリーン議員はSNSのX（旧ツイッター）に、活動家らと会ったと書き込み、写真を添付した。議員は多くの点で意見が異なるにもかかわらず、ウクライナでの戦闘を「議会が煽るのをやめるべき」という点では一致したと指摘した。投稿の中で「平和と言論の自由は党派的な問題であってはいけない」と記し、 「ウクライナにおける軍事行動は終わらせなければならない」と強調した。関連ニュース

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