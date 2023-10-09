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【図説】 紛争激化 どの国がイスラエル、あるいはパレスチナへの支持を表明したか
【図説】 紛争激化 どの国がイスラエル、あるいはパレスチナへの支持を表明したか
... 2023年10月9日, Sputnik 日本
2023-10-09T00:04+0900
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インフォグラフィック, イスラエル, パレスチナ, 戦争・紛争・対立・外交, инфографика
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【図説】 紛争激化 どの国がイスラエル、あるいはパレスチナへの支持を表明したか
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10月7日、ハマスはガザ地区からイスラエル南部と中部に向けてミサイル攻撃を行い、イスラエルとの境界線を越境。イスラエルに対する「アル・アクサの洪水作戦」を発表した。イスラエル国防軍も大規模な攻撃を受け、作戦の開始を発表。その後、イスラエルは50年ぶりに「戦争状態」への移行を宣言した。スプートニクはこの紛争でどの国がイスラエル、パレスチナのどちらへの支持を表明したかについて、インフォグラフィックを用意した。