日本
https://sputniknews.jp/20231009/--17351154.html
【図説】 紛争激化　どの国がイスラエル、あるいはパレスチナへの支持を表明したか
【図説】 紛争激化　どの国がイスラエル、あるいはパレスチナへの支持を表明したか
... 2023年10月9日, Sputnik 日本
2023-10-09T00:04+0900
2023-10-09T00:04+0900
インフォグラフィック
イスラエル
パレスチナ
戦争・紛争・対立・外交
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0a/08/17351198_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3a9038019d79064f0fd7856897c5d762.png
イスラエル
パレスチナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0a/08/17351198_153:0:1113:720_1920x0_80_0_0_0ab3d700773fe5abe63bbdcfc4dacf42.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
インフォグラフィック, イスラエル, パレスチナ, 戦争・紛争・対立・外交, инфографика
インフォグラフィック, イスラエル, パレスチナ, 戦争・紛争・対立・外交, инфографика

【図説】 紛争激化　どの国がイスラエル、あるいはパレスチナへの支持を表明したか

2023年10月9日, 00:04
サインTwitter
10月7日、ハマスはガザ地区からイスラエル南部と中部に向けてミサイル攻撃を行い、イスラエルとの境界線を越境。イスラエルに対する「アル・アクサの洪水作戦」を発表した。イスラエル国防軍も大規模な攻撃を受け、作戦の開始を発表。その後、イスラエルは50年ぶりに「戦争状態」への移行を宣言した。スプートニクはこの紛争でどの国がイスラエル、パレスチナのどちらへの支持を表明したかについて、インフォグラフィックを用意した。
紛争でイスラエルまたはパレスチナへの支持を表明した諸国一覧 - Sputnik 日本
紛争でイスラエルまたはパレスチナへの支持を表明した諸国一覧 - Sputnik 日本
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала