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【図説】戦争に勝るビジネスなし：米国の兵器輸出 最大顧客はどの国か？
【図説】戦争に勝るビジネスなし：米国の兵器輸出 最大顧客はどの国か？
米国は世界最大の兵器輸出国である。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の報告書によると、世界の兵器輸出に占める米国の割合は2013―2017年には3割程度だったが、2017―2022年は4割まで増加した。米国の兵器の主な輸出先はどこなのか、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2023年10月14日, Sputnik 日本
2023-10-14T06:17+0900
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米国は2022年、総額86億ドルの兵器を世界に輸出。最も多く輸入したのはクウェートで約20億ドルだった。また、サウジアラビア、カタールに続き、4位には日本がランクイン。約12億ドルを輸入し、中東諸国を除けば首位となった。関連ニュース【解説】世界最大の兵器輸出国は トップ5の実態
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インフォグラフィック, 米国, 武器・兵器, инфографика
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米国は世界最大の兵器輸出国である。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の報告書によると、世界の兵器輸出に占める米国の割合は2013―2017年には3割程度だったが、2017―2022年は4割まで増加した。米国の兵器の主な輸出先はどこなのか、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
米国は2022年、総額86億ドルの兵器を世界に輸出。最も多く輸入したのはクウェートで約20億ドルだった。また、サウジアラビア、カタールに続き、4位には日本がランクイン。約12億ドルを輸入し、中東諸国を除けば首位となった。