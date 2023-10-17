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【図説】ロシアの石油輸出収入 今年最高水準に

【図説】ロシアの石油輸出収入 今年最高水準に

9月のロシアの石油輸出収入は18億ドル増の188億ドルに達し、2022年7月以来の高水準を記録した。国際エネルギー機関（IEA）がこのほど発表した月報で明らかになった。 2023年10月17日, Sputnik 日本

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IEAによると、ロシアの今年9月の石油総輸出量は前月比で日量46万バレル増の760万バレル。輸出量の増加に加え、ロシア産原油と石油製品の加重平均価格が上昇したことが増収につながった。主な買い手は依然として中国とインドで、2国向けの輸出は総輸出量の半分以上を占めた。ロシアは今年3月から2024年末まで、日量50万バレルの自主減産を実施している。また、自主減産に加え、輸出量を8月に日量50万バレル、9月から12月末まで日量30万バレル削減すると表明している。関連ニュース

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