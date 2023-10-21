日本
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik 日本, 1920
イスラエル・パレスチナの紛争激化
2023年10月7日、パレスチナ自治区ガザ地区からイスラエルへ大規模なロケット攻撃が行われた。その後、ハマス（パレスチナ運動の過激派でイスラム組織）の戦闘員はイスラエル南部の国境地帯に侵入し、イスラエルに対し「アル・アクサの洪水作戦」を発表した。これを受け、イスラエル国防軍はガザ地区のハマスに対する「鉄の剣作戦」の開始を発表し、ハマスの施設に対するミサイル空爆と国境地帯での掃討作戦を開始した。10月8日、イスラエルは50年前の第四次中東戦争以来初めて公式に「戦争状態」に入った。
https://sputniknews.jp/20231021/17495873.html
【図説】アラブ・イスラエル紛争　パレスチナの領土の変遷
【図説】アラブ・イスラエル紛争　パレスチナの領土の変遷
... 2023年10月21日, Sputnik 日本
2023-10-21T06:03+0900
2023-10-21T06:03+0900
イスラエル・パレスチナの紛争激化
インフォグラフィック
イスラエル
パレスチナ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0a/14/17490650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9dc7f8b32bb0a964ebb8d6657dab5f43.png
関連ニュース
イスラエル
パレスチナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0a/14/17490650_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_363d30d7732b7bfa1764ebc6677f814e.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
インフォグラフィック, イスラエル, パレスチナ, инфографика
インフォグラフィック, イスラエル, パレスチナ, инфографика

【図説】アラブ・イスラエル紛争　パレスチナの領土の変遷

2023年10月21日, 06:03
サインTwitter
1947年11月、国連総会がパレスチナ分割決議案を採択し、パレスチナの土地にアラブとユダヤ2つの国家を建設することを決定したことから、アラブ諸国とイスラエルの間で衝突が始まった。あれから76年が経った今日、パレスチナ問題は「世界で最も解決が難しい紛争」と形容される。イスラエルとパレスチナ両国の領土が76年前から現在までどのように変遷してきたのか、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
アラブ・イスラエル紛争1 - Sputnik 日本
アラブ・イスラエル紛争1 - Sputnik 日本
アラブ・イスラエル紛争2 - Sputnik 日本
アラブ・イスラエル紛争2 - Sputnik 日本
アラブ・イスラエル紛争3 - Sputnik 日本
アラブ・イスラエル紛争3 - Sputnik 日本
関連ニュース
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала