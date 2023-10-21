https://sputniknews.jp/20231021/17495873.html
【図説】アラブ・イスラエル紛争 パレスチナの領土の変遷
【図説】アラブ・イスラエル紛争 パレスチナの領土の変遷
... 2023年10月21日, Sputnik 日本
2023-10-21T06:03+0900
2023-10-21T06:03+0900
2023-10-21T06:03+0900
イスラエル・パレスチナの紛争激化
インフォグラフィック
イスラエル
パレスチナ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0a/14/17490650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9dc7f8b32bb0a964ebb8d6657dab5f43.png
関連ニュース
イスラエル
パレスチナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0a/14/17490650_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_363d30d7732b7bfa1764ebc6677f814e.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
インフォグラフィック, イスラエル, パレスチナ, инфографика
インフォグラフィック, イスラエル, パレスチナ, инфографика
【図説】アラブ・イスラエル紛争 パレスチナの領土の変遷
サイン
1947年11月、国連総会がパレスチナ分割決議案を採択し、パレスチナの土地にアラブとユダヤ2つの国家を建設することを決定したことから、アラブ諸国とイスラエルの間で衝突が始まった。あれから76年が経った今日、パレスチナ問題は「世界で最も解決が難しい紛争」と形容される。イスラエルとパレスチナ両国の領土が76年前から現在までどのように変遷してきたのか、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。