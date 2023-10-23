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米軍は衰弱　1つの紛争にも参加わる余裕はない＝米退役大佐
米軍は衰弱　1つの紛争にも参加わる余裕はない＝米退役大佐
米国防総省の元上級顧問で米軍退役大佐のダグラス・マクレガー氏は、SNS「X（旧ツイッター）」に米軍は衰弱しているなどと綴った。 2023年10月23日, Sputnik 日本
2023-10-23T10:51+0900
2023-10-23T10:54+0900
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マクレガー氏は、米国は無意味な占領戦争により消耗してしまったので、1つの紛争にも参加わる余裕はないと付け加えた。ロシアのプーチン大統領が中国訪問を総括した記者会見で指摘したように、米国はウクライナ紛争への介入をより一層強めている。また、北朝鮮の申紅哲（シン・ホンチョル）駐露大使によれば、米国が膨大な金額を投じて煽っているウクライナ紛争は、米国にとって「第二のアフガニスタン」になるという。関連ニュース
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米軍は衰弱　1つの紛争にも参加わる余裕はない＝米退役大佐

2023年10月23日, 10:51 (更新: 2023年10月23日, 10:54)
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米軍 - Sputnik 日本, 1920, 23.10.2023
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米国防総省の元上級顧問で米軍退役大佐のダグラス・マクレガー氏は、SNS「X（旧ツイッター）」に米軍は衰弱しているなどと綴った。
「1991年に存在した米軍はもう存在しない。我々の人材予備力は弱い。陸軍は人材を募集できない」
ダグラス・マクレガー
米国防総省元上級顧問、米軍退役大佐
ウクライナ軍 - Sputnik 日本, 1920, 23.10.2023
西側諸国によるウクライナへの兵器供与
「優先順位が変わっている」ウクライナは中東情勢のせいで米国からの関心を失い続けている
06:48
マクレガー氏は、米国は無意味な占領戦争により消耗してしまったので、1つの紛争にも参加わる余裕はないと付け加えた。
ロシアのプーチン大統領が中国訪問を総括した記者会見で指摘したように、米国はウクライナ紛争への介入をより一層強めている。
また、北朝鮮の申紅哲（シン・ホンチョル）駐露大使によれば、米国が膨大な金額を投じて煽っているウクライナ紛争は、米国にとって「第二のアフガニスタン」になるという。
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