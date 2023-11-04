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2023年の日本全国クマ襲撃事件
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... 2023年11月4日, Sputnik 日本
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2023年の日本全国クマ襲撃事件

2023年11月4日, 06:30
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日本では2023年4月から10月にかけて全国でクマによる襲撃事件が160件以上発生した。環境省によると、少なくとも180人が被害に遭い、5人が死亡した。これは、環境省が統計を取り始めて以降、最も多かった2020年の158人をすでに上回り、過去最悪の件数となっている。2023年は、特に秋田県と岩手県で多くの被害が出ている。スプートニクは、都道府県別の2023年のクマの襲撃件数をインフォグラフィックでまとめた。
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