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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik 日本, 1920
イスラエル・パレスチナの紛争激化
2023年10月7日、パレスチナ自治区ガザ地区からイスラエルへ大規模なロケット攻撃が行われた。その後、ハマス（パレスチナ運動の過激派でイスラム組織）の戦闘員はイスラエル南部の国境地帯に侵入し、イスラエルに対し「アル・アクサの洪水作戦」を発表した。これを受け、イスラエル国防軍はガザ地区のハマスに対する「鉄の剣作戦」の開始を発表し、ハマスの施設に対するミサイル空爆と国境地帯での掃討作戦を開始した。10月8日、イスラエルは50年前の第四次中東戦争以来初めて公式に「戦争状態」に入った。
https://sputniknews.jp/20231108/17623058.html
【図説】イスラエル・パレスチナ紛争　各国の支持姿勢は
【図説】イスラエル・パレスチナ紛争　各国の支持姿勢は
... 2023年11月8日, Sputnik 日本
2023-11-08T06:11+0900
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イスラエル・パレスチナの紛争激化
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【図説】イスラエル・パレスチナ紛争　各国の支持姿勢は

2023年11月8日, 06:11
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10月7日より勃発し、わずか1か月で双方に多数の死傷者を出しているイスラエル・パレスチナ紛争は世界を二分した。米国をはじめとする西側諸国はイスラエルへの連帯を示し、中東諸国はパレスチナを支持する姿勢を見せている。一方、ロシアは中立的な姿勢を維持し、イスラエルとハマスに停戦と交渉再開を呼び掛けている。各国の支持姿勢を、スプートニクがインフォグラフィックで示した。
イスラエルとパレスチナ：各国の支持姿勢 - Sputnik 日本
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