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【図説】イスラエル・パレスチナ紛争 各国の支持姿勢は
【図説】イスラエル・パレスチナ紛争 各国の支持姿勢は
... 2023年11月8日, Sputnik 日本
2023-11-08T06:11+0900
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イスラエル・パレスチナの紛争激化
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【図説】イスラエル・パレスチナ紛争 各国の支持姿勢は
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10月7日より勃発し、わずか1か月で双方に多数の死傷者を出しているイスラエル・パレスチナ紛争は世界を二分した。米国をはじめとする西側諸国はイスラエルへの連帯を示し、中東諸国はパレスチナを支持する姿勢を見せている。一方、ロシアは中立的な姿勢を維持し、イスラエルとハマスに停戦と交渉再開を呼び掛けている。各国の支持姿勢を、スプートニクがインフォグラフィックで示した。