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【図説】ロシアの新型旅客機が初飛行 従来機との違いは？

【図説】ロシアの新型旅客機が初飛行 従来機との違いは？

今月1日、ロシアのワイドボディ旅客機「イリューシン 96・400M」の試作機が初飛行を行った。同機は従来機「イリューシン 96・300」の改良型。乗客定員は最大370人となり、より強力なエンジン4基が搭載される。300型機との違いは何なのか、スプートニクがインフォグラフィックで比較した。 2023年11月10日, Sputnik 日本

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