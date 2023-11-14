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【図説】2024年成長率は2.9％ 世界経済の回復ペースは「依然遅い」＝IMF
【図説】2024年成長率は2.9％ 世界経済の回復ペースは「依然遅い」＝IMF
国際通貨基金（IMF）は先月公表した報告書で、2024年の世界の経済成長見通しを前回7月の3%から0.1%ポイント下方改定し、2.9%とした。過去平均の3.8%を大きく下回る水準となり、「世界経済の回復ペースは依然遅い」との認識が示された。IMFの発表を基に、国・地域別のGDP変化率をインフォグラフィックでまとめた。 2023年11月14日, Sputnik 日本
2023-11-14T06:39+0900
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経済
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米国がプラス0.5ポイント上方修正と予想を上回る一方、欧州諸国が0.3ポイント、不動産市場の低迷が続く中国が0.1%ポイントとそれぞれ下方改定。また、日本の経済成長率も2023年の2.0%から2024年に1.0％へ鈍化するとの予想を示した。
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インフォグラフィック, 経済, инфографика
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【図説】2024年成長率は2.9％ 世界経済の回復ペースは「依然遅い」＝IMF
国際通貨基金（IMF）は先月公表した報告書で、2024年の世界の経済成長見通しを前回7月の3%から0.1%ポイント下方改定し、2.9%とした。過去平均の3.8%を大きく下回る水準となり、「世界経済の回復ペースは依然遅い」との認識が示された。IMFの発表を基に、国・地域別のGDP変化率をインフォグラフィックでまとめた。
米国がプラス0.5ポイント上方修正と予想を上回る一方、欧州諸国が0.3ポイント、不動産市場の低迷が続く中国が0.1%ポイントとそれぞれ下方改定。また、日本の経済成長率も2023年の2.0%から2024年に1.0％へ鈍化するとの予想を示した。