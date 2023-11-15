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世界の万博に見る日本 様々な時代の日本館
世界の万博に見る日本 様々な時代の日本館
英ロンドンでは1851年、世界初の万国博覧会（万博）が開催された。それから170年余り、万博はこれまで世界各国で50回以上開催され、2025年には日本で3回目となる万博が開催されようとしている。スプートニクは、これまでの万博に出展された日本館を写真でまとめた。 2023年11月15日, Sputnik 日本
2023-11-15T10:09+0900
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世界の万博に見る日本 様々な時代の日本館
英ロンドンでは1851年、世界初の万国博覧会（万博）が開催された。それから170年余り、万博はこれまで世界各国で50回以上開催され、2025年には日本で3回目となる万博が開催されようとしている。スプートニクは、これまでの万博に出展された日本館を写真でまとめた。
© AP Photo / Kamran Jebreili
2020年アラブ首長国連邦・ドバイ万博の日本館（2021年開催）
2020年アラブ首長国連邦・ドバイ万博の日本館（2021年開催）
© 写真 : Public domain
1867年フランス・パリ万博で薩摩藩が出展した日本館。同万博には幕府のほか、薩摩藩、佐賀藩が出展
1867年フランス・パリ万博で薩摩藩が出展した日本館。同万博には幕府のほか、薩摩藩、佐賀藩が出展
© AP Photo / Eugene Hoshiko
2010年中国・上海万博の日本館。バイオリンを演奏するロボットを展示
2010年中国・上海万博の日本館。バイオリンを演奏するロボットを展示
© AP Photo / Eugene Hoshiko
2010年中国・上海万博の日本館。エスカレーターに伝統工芸品が描かれた
2010年中国・上海万博の日本館。エスカレーターに伝統工芸品が描かれた
© AFP 2023 / Lotfi Rachidi
1992年セビリア万博の日本館。建築家・安藤忠雄が設計
1992年セビリア万博の日本館。建築家・安藤忠雄が設計
© AP Photo / Kamran Jebreili
2020年アラブ首長国連邦・ドバイ万博の日本館
© AP Photo / Sadayuki Mikami
1985年特別博・国際科学技術博覧会（つくば万博）の日本政府館。オルガンを演奏する自動演奏ロボット「ワスボット」が展示された
1985年特別博・国際科学技術博覧会（つくば万博）の日本政府館。オルガンを演奏する自動演奏ロボット「ワスボット」が展示された
© AP Photo / Antonio Calanni
2015年イタリア・ミラノ万博の日本館。壁面には日本の伝統建築技術が採用された
2015年イタリア・ミラノ万博の日本館。壁面には日本の伝統建築技術が採用された
© AP Photo / Antonio Calanni
2015年イタリア・ミラノ万博の日本館。デザイナー、コシノジュンコ氏がデザインした菰樽（こもだる）が展示された
2015年イタリア・ミラノ万博の日本館。デザイナー、コシノジュンコ氏がデザインした菰樽（こもだる）が展示された
© AP Photo / Fabian Bimmer
2000年ドイツ・ハノーバー万博の日本館。建築家・坂茂が設計。リサイクル材が建材に使用された
2000年ドイツ・ハノーバー万博の日本館。建築家・坂茂が設計。リサイクル材が建材に使用された
1867年フランス・パリ万博 に派遣された徳川昭武（中央）ら万博使節団
© AP Photo / Kamran Jebreili
2020年アラブ首長国連邦・ドバイ万博の日本館（2021年開催）
2020年アラブ首長国連邦・ドバイ万博の日本館（2021年開催）
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
2025年大阪万博の開催予定地・夢洲（ゆめしま）で工事が続く中、政府の視察中に説明する万博協会整備局整備調整課の長山功課長（2023年9月14日撮影）
2025年大阪万博の開催予定地・夢洲（ゆめしま）で工事が続く中、政府の視察中に説明する万博協会整備局整備調整課の長山功課長（2023年9月14日撮影）