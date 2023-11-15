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【図説】APEC開幕 現在の加盟国は
【図説】APEC開幕 現在の加盟国は
... 2023年11月15日, Sputnik 日本
2023-11-15T00:22+0900
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インフォグラフィック
アジア太平洋経済協力
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インフォグラフィック, アジア太平洋経済協力, инфографика
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【図説】APEC開幕 現在の加盟国は
米カリフォルニア州サンフランシスコでは14日より、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開催されている。APECはアジア太平洋地域21か国・地域が参加する経済協力の枠組みで、加盟国は世界総人口の38％、世界GDPの約62％、国際貿易の48％を占める。2023年11月現在の加盟国をインフォグラフィックでまとめた。