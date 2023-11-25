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【図説】世界に展開する米軍基地 その数900以上

【図説】世界に展開する米軍基地 その数900以上

日本は米国の同盟国の中で米軍基地 を最も多く受け入れている国のひとつで、現在、国内には基地を含め130以上の米軍施設がある。米軍は世界各国に基地を展開し、その数は900以上に上るとされている。世界に点在する米軍基地について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2023年11月25日, Sputnik 日本

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