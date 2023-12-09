https://sputniknews.jp/20231209/17783333.html
【図説】ロシアの純国産民間機
【図説】ロシアの純国産民間機
... 2023年12月9日, Sputnik 日本
2023-12-09T06:07+0900
2023-12-09T06:07+0900
2023-12-09T06:07+0900
インフォグラフィック
ロシア
テック＆サイエンス
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0c/08/17783178_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43b2f3f458ee7796cbac2b5764db77a7.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0c/08/17783178_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_feee4950e96c3dc06a8759c3eb8c5b2a.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
インフォグラフィック, ロシア, テック＆サイエンス, инфографика
インフォグラフィック, ロシア, テック＆サイエンス, инфографика
【図説】ロシアの純国産民間機
ロシアの航空業界では現在、輸入代替が進んでいる。今年9月に初飛行が行われたロシアの新旅客機「スーパージェット100（SJ-100）」が来年、航空会社「ロシア航空」に22機納入されることが決まった。SJ-100は短距離旅客機「スホーイ・スーパージェット100（SSJ-100）」の後継機で、部品を完全国産化に成功した。近い将来に活躍が期待される、SJ-100を含めたロシアの国産民間機3機の技術的特徴をスプートニクがまとめた。