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【図説】ロシア太平洋艦隊に新たに加わった原子力潜水艦2隻
【図説】ロシア太平洋艦隊に新たに加わった原子力潜水艦2隻
ロシア北西部セヴェロドヴィンスクの造船所で11日、原子力潜水艦「クラスノヤルスク」と戦略原子力潜水艦「皇帝アレクサンドル3世」の艦旗掲揚式が行われた。配備先は両隻ともに太平洋艦隊で、まもなく太平洋での警備を開始する。それぞれの技術的特徴を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2023年12月21日, Sputnik 日本
2023-12-21T19:08+0900
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インフォグラフィック, ロシア, 潜水艦, инфографика
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【図説】ロシア太平洋艦隊に新たに加わった原子力潜水艦2隻
ロシア北西部セヴェロドヴィンスクの造船所で11日、原子力潜水艦「クラスノヤルスク」と戦略原子力潜水艦「皇帝アレクサンドル3世」の艦旗掲揚式が行われた。配備先は両隻ともに太平洋艦隊で、まもなく太平洋での警備を開始する。それぞれの技術的特徴を、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。