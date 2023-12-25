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【図説】戦闘機「MiG29」の技術的特徴
【図説】戦闘機「MiG29」の技術的特徴
戦闘機「MiG29」は1986年、ソ連のミコヤン設計局によって開発された戦闘機。開発以降、東欧諸国を中心に各国に輸出され、改良が重ねられてきた。その総生産数は1600機以上に上り、登場から40年が経とうとしている現在も世界数十カ国で運用されている。MiG-29の技術的特徴と主な武装をインフォグラフィックでまとめた。 2023年12月25日, Sputnik 日本
2023-12-25T17:27+0900
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インフォグラフィック, 戦闘機, ロシア, инфографика
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【図説】戦闘機「MiG29」の技術的特徴
戦闘機「MiG29」は1986年、ソ連のミコヤン設計局によって開発された戦闘機。開発以降、東欧諸国を中心に各国に輸出され、改良が重ねられてきた。その総生産数は1600機以上に上り、登場から40年が経とうとしている現在も世界数十カ国で運用されている。MiG-29の技術的特徴と主な武装をインフォグラフィックでまとめた。