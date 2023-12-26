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【図説】ミハイル・カラシニコフとその伝説的発明
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... 2023年12月26日, Sputnik 日本
2023-12-26T17:46+0900
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【図説】ミハイル・カラシニコフとその伝説的発明

2023年12月26日, 17:46
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今から10年前の2013年12月23日、ロシアの銃器設計者であるミハイル・カラシニコフが94歳で亡くなった。カラシニコフ氏は世界で最も有名な自動小銃「AK47」の生みの親。1947年に開発されて以来、全世界でこれまでに1億丁が生産されている。生涯を通じてロシアの伝説となったカラシニコフ氏とカラシニコフ銃に関する興味深い事実について、スプートニクがまとめた。
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