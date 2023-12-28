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ラブロフ外相の年末インタビュー
https://sputniknews.jp/20231228/17845862.html
ラブロフ外相の年末インタビュー
ラブロフ外相の年末インタビュー
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相 は28日、スプートニクと露テレビ「ロシア24」によるインタビューに答えた。 2023年12月28日, Sputnik 日本
2023-12-28T17:45+0900
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セルゲイ・ラブロフ
ロシア
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スプートニクはX （旧：ツイッター）の公式アカウント上でラブロフ外相のインタビューの模様をライブします。どうぞごらんください。
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セルゲイ・ラブロフ, ロシア, 国際
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ラブロフ外相の年末インタビュー

2023年12月28日, 17:45
© Sputnik / Ilya Pitalev / メディアバンクへ移行Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - Sputnik 日本, 1920, 28.12.2023
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相 は28日、スプートニクと露テレビ「ロシア24」によるインタビューに答えた。
スプートニクはX （旧：ツイッター）の公式アカウント上でラブロフ外相のインタビューの模様をライブします。どうぞごらんください。
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