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ラブロフ外相の年末インタビュー
ラブロフ外相の年末インタビュー
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相 は28日、スプートニクと露テレビ「ロシア24」によるインタビューに答えた。 2023年12月28日, Sputnik 日本
2023-12-28T17:45+0900
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スプートニクはX （旧：ツイッター）の公式アカウント上でラブロフ外相のインタビューの模様をライブします。どうぞごらんください。
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相 は28日、スプートニクと露テレビ「ロシア24」によるインタビューに答えた。
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上でラブロフ外相のインタビューの模様をライブします。どうぞごらんください。