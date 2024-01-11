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【図説】米国 ロシア産原油を輸入再開
【図説】米国 ロシア産原油を輸入再開
米国は2022年3月から停止のロシア産原油の輸入を2023年秋に再開した。10月の輸入額は270万ドル（3億9200万円）、11月はさらに75万ドル（1億900万円）分を追加輸入した。スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2024年1月11日, Sputnik 日本
2024-01-11T22:07+0900
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インフォグラフィック, ロシア, 米国, 石油, инфографика
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【図説】米国 ロシア産原油を輸入再開
2024年1月11日, 22:07 (更新: 2024年1月11日, 23:13)
サイン
米国は2022年3月から停止のロシア産原油の輸入を2023年秋に再開した。10月の輸入額は270万ドル（3億9200万円）、11月はさらに75万ドル（1億900万円）分を追加輸入した。スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。