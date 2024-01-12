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【特集】能登半島地震 被災者「立ってもいられず、倒れる」

【特集】能登半島地震 被災者「立ってもいられず、倒れる」

スプートニクは能登半島地震で被災した新尚樹さんに取材し、揺れの直後の様子や避難所内での生活、今被災者が何を必要としているかについて話を聞いた。 2024年1月12日, Sputnik 日本

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元日早々、日本列島の日本海側で強い地震が相次いだ。最大のものはマグニチュード7.6で、石川県で震度7を観測した。

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