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【図説】米英がイエメンで空爆した場所はどこか？
【図説】米英がイエメンで空爆した場所はどこか？
米国と英国は11日から12日にかけての深夜、イエメンの4地域でフーシ派の拠点を標的にした空爆を23回実施した。スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2024年1月13日, Sputnik 日本
2024-01-13T01:22+0900
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インフォグラフィック, 米国, イエメン, 英国, инфографика
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【図説】米英がイエメンで空爆した場所はどこか？
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米国と英国は11日から12日にかけての深夜、イエメンの4地域でフーシ派の拠点を標的にした空爆を23回実施した。スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。