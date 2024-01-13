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【図説】米英がイエメンで空爆した場所はどこか？
【図説】米英がイエメンで空爆した場所はどこか？
米国と英国は11日から12日にかけての深夜、イエメンの4地域でフーシ派の拠点を標的にした空爆を23回実施した。スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2024年1月13日, Sputnik 日本
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【図説】米英がイエメンで空爆した場所はどこか？

2024年1月13日, 01:22
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米国と英国は11日から12日にかけての深夜、イエメンの4地域でフーシ派の拠点を標的にした空爆を23回実施した。スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
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