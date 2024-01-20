https://sputniknews.jp/20240120/17877111.html
中東における核保有国間の情勢激化
中東における核保有国間の情勢激化
イランは16日、武装勢力を標的として隣国パキスタンへミサイルとドローンによる攻撃を行った。また、パキスタンは18日、隣接するイランのスィースターン・バルーチェスターン州へ報復攻撃。友好だった両国の関係には亀裂が入り、中東情勢激化への懸念が一層高まっている。 2024年1月20日, Sputnik 日本
2024-01-20T06:02+0900
2024-01-20T06:02+0900
2024-01-20T06:02+0900
インフォグラフィック
国際
中東
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/01/13/17876593_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d396f926f792871d7964690c7722566d.png
核保有国の影響力が拡大している中東地域について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
中東
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/01/13/17876593_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4d8896b5210b777043e8a6942aa9b1bc.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
インフォグラフィック, 国際, 中東, инфографика
インフォグラフィック, 国際, 中東, инфографика
中東における核保有国間の情勢激化
イランは16日、武装勢力を標的として隣国パキスタンへミサイルとドローンによる攻撃を行った。また、パキスタンは18日、隣接するイランのスィースターン・バルーチェスターン州へ報復攻撃。友好だった両国の関係には亀裂が入り、中東情勢激化への懸念が一層高まっている。
核保有国の影響力が拡大している中東地域について、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。