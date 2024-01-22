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【図説】没後100年 レーニン廟誕生の歴史
【図説】没後100年 レーニン廟誕生の歴史
100年前の1924年1月21日、世界初の社会主義国家であるソビエト連邦を建国したウラジーミル・レーニンがこの世を去った。死から100年経った現在も、その遺体はモスクワの赤の広場に設置された霊廟に保管されている。レーニン廟建設の歴史と遺体の保存方法について、スプートニクがインフォグラフィックで紹介する。 2024年1月22日, Sputnik 日本
2024-01-22T20:30+0900
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ウラジーミル・レーニン
ロシア
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ウラジーミル・レーニン, ロシア, インフォグラフィック, инфографика
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【図説】没後100年 レーニン廟誕生の歴史
100年前の1924年1月21日、世界初の社会主義国家であるソビエト連邦を建国したウラジーミル・レーニンがこの世を去った。死から100年経った現在も、その遺体はモスクワの赤の広場に設置された霊廟に保管されている。レーニン廟建設の歴史と遺体の保存方法について、スプートニクがインフォグラフィックで紹介する。