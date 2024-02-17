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【図説】ロシアはこれまでウクライナにどれほど「投資」したのか
【図説】ロシアはこれまでウクライナにどれほど「投資」したのか
... 2024年2月17日, Sputnik 日本
2024-02-17T06:10+0900
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【図説】ロシアはこれまでウクライナにどれほど「投資」したのか
ロシアのプーチン大統領は2022年2月、特別軍事作戦開始直前に行った国民向け演説の中で、ロシアが提供した様々な支援により、1991年から2013年までにウクライナが受けた利益の総額は約2500億ドルに上ると語った。また、2013年にはロシアがウクライナのユーロ債を30億ドル購入。しかしウクライナは2015年に返済を拒否すると発表し、今日に至る。ソ連崩壊以降、ロシアが行ってきたウクライナへ対する様々な「投資」をインフォグラフィックで表した。