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【図説】マイダン革命から10年 予兆と勃発、そして余波
【図説】マイダン革命から10年 予兆と勃発、そして余波
... 2024年2月20日, Sputnik 日本
2024-02-20T16:23+0900
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【図説】マイダン革命から10年 予兆と勃発、そして余波
「マイダン革命」と呼ばれるウクライナ首都キエフで発生した抗議デモから今年で10年を迎えた。欧州連合（EU）への加盟を求めるため始まったデモは次第に暴動や衝突に発展し、最終的には大統領追放というクーデターに至った。しかし、クーデターによって誕生した新政権はクリミアやドネツク、ルガンスクの住民から承認されることはなかった。スプートニクは、マイダン革命の予兆から勃発、そしてその余波をインフォグラフィックで振り返る。