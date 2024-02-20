【図説】マイダン革命から10年 予兆と勃発、そして余波

「マイダン革命」と呼ばれるウクライナ首都キエフで発生した抗議デモから今年で10年を迎えた。欧州連合（EU）への加盟を求めるため始まったデモは次第に暴動や衝突に発展し、最終的には大統領追放というクーデターに至った。しかし、クーデターによって誕生した新政権はクリミアやドネツク、ルガンスクの住民から承認されることはなかった。スプートニクは、マイダン革命の予兆から勃発、そしてその余波をインフォグラフィックで振り返る。