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RTがジャーナリスト養成の国際コース「RTアカデミー」を開設へ

RTがジャーナリスト養成の国際コース「RTアカデミー」を開設へ

... 2024年2月20日, Sputnik 日本

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RTアカデミーのプログラムは、ピッチングから取材、ポスト処理、配信までニュース制作のプロセスの総合学習で、SNSとの連携、高品質なビデオコンテンツの探求と作成、ニュース制作での様々な技術ツールの使用法など、最良の実践が行われる。RTの指導部、ニュースキャスター、通信員、プロデューサー、コンテンツの作成者、SNSマネージャーなど、RTの最良のプロがコンテンツのチェック、ブログの書き方、自分のメディアブレンドの周辺にコミュニティを創設する方法、ニュース作成にAIをどう使うか、ニュースキャスターとしてのスキル、取材の仕方などをシェアする。コースの開設は2024年4月1日からで参加費は無料。参加申し込みはRTアカデミーの公式サイトで受け付けている。

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