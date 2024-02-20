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RTがジャーナリスト養成の国際コース「RTアカデミー」を開設へ
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... 2024年2月20日, Sputnik 日本
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RTアカデミーのプログラムは、ピッチングから取材、ポスト処理、配信までニュース制作のプロセスの総合学習で、SNSとの連携、高品質なビデオコンテンツの探求と作成、ニュース制作での様々な技術ツールの使用法など、最良の実践が行われる。RTの指導部、ニュースキャスター、通信員、プロデューサー、コンテンツの作成者、SNSマネージャーなど、RTの最良のプロがコンテンツのチェック、ブログの書き方、自分のメディアブレンドの周辺にコミュニティを創設する方法、ニュース作成にAIをどう使うか、ニュースキャスターとしてのスキル、取材の仕方などをシェアする。コースの開設は2024年4月1日からで参加費は無料。参加申し込みはRTアカデミーの公式サイトで受け付けている。
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RTがジャーナリスト養成の国際コース「RTアカデミー」を開設へ
2024年2月20日, 01:00 (更新: 2024年2月20日, 01:16)
RT（旧称：ロシア・トゥデイ）は、ジャーナリストのための英語による国際オンライン教育プロジェクト「RTアカデミー」を開始する。マスタークラスを行うのはRTのインターナショナル・チーム。駆け出しの記者とも経験豊富なジャーナリストともスキルをシェアする。初回コースは東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国のジャーナリストが対象。
RTアカデミーのプログラムは、ピッチングから取材、ポスト処理、配信までニュース制作のプロセスの総合学習で、SNSとの連携、高品質なビデオコンテンツの探求と作成、ニュース制作での様々な技術ツールの使用法など、最良の実践が行われる。
RTの指導部、ニュースキャスター、通信員、プロデューサー、コンテンツの作成者、SNSマネージャーなど、RTの最良のプロがコンテンツのチェック、ブログの書き方、自分のメディアブレンドの周辺にコミュニティを創設する方法、ニュース作成にAIをどう使うか、ニュースキャスターとしてのスキル、取材の仕方などをシェアする。
コースの開設は2024年4月1日からで参加費は無料。参加申し込みはRTアカデミーの公式サイト
で受け付けている。