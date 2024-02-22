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【図説】プーチン大統領によるドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立承認に関する演説
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... 2024年2月22日, Sputnik 日本
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【図説】プーチン大統領によるドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立承認に関する演説

2024年2月22日, 06:06
サイン
2022年2月21日、ロシアのプーチン大統領はドンバス地域のドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国を国家承認する大統領令に署名した。また、平和維持活動のため、両人民共和国にロシア軍を派遣することを決定した。プーチン大統領が行った両人民共和国の独立と主権承認に関する演説から、最も印象的な発言をインフォグラフィックで振り返る。
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