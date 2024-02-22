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【図説】ウクライナ軍による有害物質使用の実態
【図説】ウクライナ軍による有害物質使用の実態
... 2024年2月22日, Sputnik 日本
2024-02-22T17:25+0900
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【図説】ウクライナ軍による有害物質使用の実態
ロシア軍放射線・化学・生物学的防衛部隊のキリロフ隊長は19日、ブリーフィングを行った中で、今年1月、ウクライナ軍がロシア軍に対して未知の有毒化学物質を使用し、兵士に火傷や吐き気、嘔吐の症状が見られたと明らかにした。また、23年にはルガンスク人民共和国のレオニード・パセチニク首長代行がフェノール化合物による重篤な中毒を発症、22年にはヘルソン州ウラジーミル・サリド知事が化学兵器禁止条約（CWC）に名前が挙げられているリシンによる中毒症状を起こしている。ウクライナ軍による有害物質使用の実態を、スプートニクがインフォグラフィックで示した。