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【図説】西側諸国、2年間で1万5628件の制裁発動
【図説】西側諸国、2年間で1万5628件の制裁発動
西側諸国は2022年2月以降、ロシアに対して1万5628件のあらゆる制裁を発動した。これは、イランが現代史において各国から受けた通算件数の約3倍にあたる。スプートニクは各国の対露制裁発動件数をグラフにまとめた。 2024年2月23日, Sputnik 日本
2024-02-23T07:26+0900
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【図説】西側諸国、2年間で1万5628件の制裁発動

2024年2月23日, 07:26
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西側諸国は2022年2月以降、ロシアに対して1万5628件のあらゆる制裁を発動した。これは、イランが現代史において各国から受けた通算件数の約3倍にあたる。スプートニクは各国の対露制裁発動件数をグラフにまとめた。
最も多かったのは米国で3500件超に上った。日本はこの中では最も少ないが、981件もの制裁を導入している。
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