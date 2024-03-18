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露大統領選、国内全地域で投票締め切り＝選管

露大統領選、国内全地域で投票締め切り＝選管

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任期満了に伴うロシア大統領選挙（任期6年）は、飛び地のカリーニングラード州で現地時間17日午後8時（日本時間18日午前3時）に投票が締め切られた。これでロシア国内の全投票所で投票が終了し、開票作業が進められる。 2024年3月18日, Sputnik 日本

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露中央選挙管理委員会のエラ・パンフィロワ委員長は「選挙実施を阻もうとする我々の敵対者による試みにも関わらず、すべてが然るべく行われた」と評価した。

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