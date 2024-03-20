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アイスランドで再び火山噴火　溶岩があふれ出す
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アイスランド南西部レイキャネス半島にあるスヴァルツェンギ #火山 が噴火し、その様子が撮影された。噴火はこの3か月で4回目。 2024年3月20日, Sputnik 日本
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2024-03-20T23:19+0900
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報道によると、16日夜に噴火が始まり、 溶岩は現時点で半島の南端にあるグリンダヴィーク周辺の防御障壁に到達した。地元住民や、近くの温泉保養地「ブルーラグーン」に滞在していた観光客は避難した。アイスランド政府は非常事態を宣言した。
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アイスランドで再び火山噴火　溶岩があふれ出す

2024年3月20日, 22:57 (更新: 2024年3月20日, 23:19)
アイスランドで再び火山噴火　溶岩があふれ出す
アイスランドで再び火山噴火　溶岩があふれ出す - Sputnik 日本, 1920, 20.03.2024
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アイスランド南西部レイキャネス半島にあるスヴァルツェンギ #火山 が噴火し、その様子が撮影された。噴火はこの3か月で4回目。
報道によると、16日夜に噴火が始まり、 溶岩は現時点で半島の南端にあるグリンダヴィーク周辺の防御障壁に到達した。
地元住民や、近くの温泉保養地「ブルーラグーン」に滞在していた観光客は避難した。アイスランド政府は非常事態を宣言した。
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