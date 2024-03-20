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ウクライナ軍、年初から7.1万人損失＝ショイグ露国防相

ウクライナ軍、年初から7.1万人損失＝ショイグ露国防相

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ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は、ウクライナ軍が年初以降、7万1000人以上の兵員と1万1000以上の兵器類の損失を出したと発表した。前年同期比で約3倍に増加したという。 2024年3月20日, Sputnik 日本

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今年のウクライナ側の損失には米製戦車エイブラムス4両、独製戦車レオパルト5両、米製歩兵戦闘車ブラッドレー27台、米製自走榴弾砲ハイマース27基、防空ミサイルシステム・パトリオット5基なども含まれる。また、過去8日間で露西部ベルゴロド州、クルスク州の国境地帯を攻撃したウクライナ側の人員は3500人以上と推計され、そのうちおよそ790人が永久的に失われたとしている。一方、5月9日にモスクワの赤の広場で行われる対独戦勝記念パレードには、将兵ら9000人と75の戦闘車両などのほか、航空機も参加すると発表した。

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