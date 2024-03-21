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中国のスマートパーキング
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中国の広州市で、スマートパーキングの印象的な作業の様子が撮影された。動画がSNSで拡散された。 2024年3月21日, Sputnik 日本
2024-03-21T04:53+0900
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車をプラットフォーム上の都合の良い場所に置くだけで、システムが駐車スペースを見つけ、例えば、必要ならば車を2階まで持ち上げてくれる。
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中国の広州市で、スマートパーキングの印象的な作業の様子が撮影された。動画がSNSで拡散された。
車をプラットフォーム上の都合の良い場所に置くだけで、システムが駐車スペースを見つけ、例えば、必要ならば車を2階まで持ち上げてくれる。