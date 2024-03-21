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サンドバッグを殴る仏大統領の写真がネット上に登場
サンドバッグを殴る仏大統領の写真がネット上に登場
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この写真はマクロン 仏大統領がNATO軍のウクライナ派兵を除外しないと公言してから数週間後にネットで拡散された。 2024年3月21日, Sputnik 日本
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こうしたタフガイを演じることで、フランス国民を鼓舞しているのだろうか。
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サンドバッグを殴る仏大統領の写真がネット上に登場

2024年3月21日, 07:37 (更新: 2024年3月21日, 12:53)
サンドバッグを殴る仏大統領の写真がネット上に登場
サンドバッグを殴る仏大統領の写真がネット上に登場 - Sputnik 日本, 1920, 21.03.2024
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この写真はマクロン 仏大統領がNATO軍のウクライナ派兵を除外しないと公言してから数週間後にネットで拡散された。
こうしたタフガイを演じることで、フランス国民を鼓舞しているのだろうか。
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