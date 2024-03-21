https://sputniknews.jp/20240321/18008921.html
ウクライナの「ジョージア軍団」に日本人 投降兵が証言
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ウクライナのジョージア（グルジア）人傭兵部隊「ジョージア軍団」に所属していた投降兵が、入隊時のことを語った。部隊には日本人のほか、イスラエルや英国からの傭兵もいたという。 2024年3月21日, Sputnik 日本
2024-03-21T17:25+0900
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ウクライナの「ジョージア軍団」に日本人 投降兵が証言
ウクライナのジョージア（グルジア）人傭兵部隊「ジョージア軍団」に所属していた投降兵が、入隊時のことを語った。部隊には日本人のほか、イスラエルや英国からの傭兵もいたという。