https://sputniknews.jp/20240321/18009459.html
桐島聡容疑者を不起訴＝東京地検
桐島聡容疑者を不起訴＝東京地検
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東京地検は21日、1970年代の連続企業爆破事件で書類送検されていた「東アジア反日武装戦線」の桐島聡容疑者を不起訴処分とした。日本の各メディアが伝えた。 2024年3月21日, Sputnik 日本
2024-03-21T17:46+0900
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桐島容疑者は約50年間の潜伏生活を続けた末、今年1月に自ら名乗り出た。警視庁は身柄を確保したが、まもなく病死。その後のDNA鑑定で本人だと確認され、容疑者死亡のまま書類送検されていた。検察庁によると、容疑者が死亡している場合は訴訟要件を満たさず、自動的に不起訴になるという。
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桐島聡容疑者を不起訴＝東京地検
東京地検は21日、1970年代の連続企業爆破事件で書類送検されていた「東アジア反日武装戦線」の桐島聡容疑者を不起訴処分とした。日本の各メディアが伝えた。
桐島容疑者は約50年間の潜伏生活を続けた末、今年1月に自ら名乗り出た。警視庁は身柄を確保したが、まもなく病死。その後のDNA鑑定で本人だと確認され、容疑者死亡のまま書類送検されていた。
検察庁によると、容疑者が死亡している場合は訴訟要件を満たさず、自動的に不起訴になるという。